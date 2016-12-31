إحالة 111 من الاطباء والعاملين بـ3 إدارات صحية بالقليوبية للتحقيق

القليوبية - حسن عفيفى

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر إحالة 111 من الاطباء والعاملين بـ3 إدارات صحية على مستوى القليوبية ااتحقيق، بسبب التقاعس عن أداء واجباتهم على مدار اسبوع كامل، وذلك بناء على تقارير لجان المتابعة والتفتيش بمديرية الصحة للوقف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مؤكدا أن صحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأكد الحفناوى، أن رصيدنا من الادوية بالمستشفيات يكفى 3 اشهر، مشيرا إلى أن رصيد أدوية الطوارئ والتخدير ومستلزمات الغسيل الكلوى والمحاليل الطبية بكافة المستشفيات مطمئن.

وأوضح انه تم توريد 16 الف زجاجة محاليل ملح والرنجر والجلوكوز للمخازن فضلا عن توريد 1600 جركن محلول و9 آلاف فلتر لوحدات الغسيل الكلوي

وأضاف الحفناوى، أن جلسات الغسيل الكلوى التى تجرى 3 مرات أسبوعيا بالمستشفيات سوف تجرى فى مواعيدها للمرضى وفقا للجداول المقررة بأقسام المستشفيات دون تأخير وعددها 2475 غسلة أسبوعيا بالمراكز الحكومية بخلاف المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة على مستوى المحافظة

أوضح الحفناوى، أنه لدينا نحو 825 مريض فشل كلوى يتردد لدينا أسبوعيا على وحدات الغسيل بالمستشفيات، وتم توفير الفلاتر والوصلات والإبر والمحاليل بالكامل، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أدوية النواقص المستوردة لكن لا توجد لدينا الان ازمة فى توفير ادوية الطوارئ بالمستشفيات.

وقال انه تم توريد 14 الف أمبول من الانسولين بكافة المستشفيات للوفاء باحتياجات المرضى غير القادرين على مستوى المحافظة.