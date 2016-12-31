بالصور .. أهالي زرزارة العشوائية يقتحمون مشروع سكني ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حاول عدد من أهالي منطقة زرزارة العشوائية بمحافظة بورسعيد الذين يحق لهم الحصول علي وحدات سكنية اقتحام العمارات السكنية في مشروع ال 18 عمارة المخصص لأهالي منطقة القابوطي العشوائية والواقعة في نطاق حي الضواحي.

من جانبه قال السعيد رخا رئيس حي الضواحي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عدد من مستحقى منطقة زرزارة المعروفة بأنها أكبر المناطق العشوائية التي تمت إزالتها منذ عدة أعوام، حاولوا اقتحام العمارات السكنية المخصصة لأهالي القابوطي، وتابع: انتقلنا علي الفور إلى المشروع وتم منع الأهالي من اقتحام الوحدات السكنية.

وأضاف "رخا" أنه تم اقناع الأهالي وتوضيح الأمر لهم أنه يتم بناء عمارات سكنية لهم وأنهم سوف يحصلون علي وحداتهم السكنية بمجرد الانتهاء منها وأن هذه الوحدات مخصصة لأهالي القابوطي.

وأكد أنه تمت السيطرة علي الوضع والأمور الآن هادئة بالمنطقة بعد انصراف أهالي زرزارة من المشروع ، وأنه قامت مجموعة منهم بإحداث تلفيات بأبواب بعض الوحدات السكنية.