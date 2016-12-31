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«هو حصل إزاي»و«كبسولة قراية» جديد «روق يومك »على راديو« 90 90»

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«هو حصل إزاي»و«كبسولة قراية» جديد «روق يومك »على راديو« 90 90» «هو حصل إزاي»و«كبسولة قراية» جديد «روق يومك »على راديو« 90 90»

كتبت – إنجي لطفي

قال الفنان والإذاعي محمد نشأت مقدم برنامج “روق يومك” على راديو 90 90، إن البرنامج يشهد غدًا إنطلاق أولى حلقاته في شكل جديد.

وأضاف نشأت في تصريح خاص لوكالةONA ، أنه تم استحداث فقرات جديدة بالبرنامج من بينها فقرة “هو حصل إزاي”، وتتعلق بتحليل القضايا والمشاكل في المجتمع مثل: أرتفاع الأسعار واختفاء السكر، وأيضا فقرة “كبسولة قراية” وتعتمد على تلخيص كتاب في مختلف المجالات.

وتابع نشأت، أن البرنامج يشمل النشرة والخدمات المرورية، وفقرة الصحافة، بالإضافة إلى فقرة عن تنشيط السياحة وزيارة الأماكن السياحية موضحا أن هذه الفقرة مسجلة ومصورة وتبث أيضا على موقع الراديو صوت وصورة، بالإضافة إلى الفقرة الحوارية في البرنامج.

“روق يومك”، برنامج صباحي يقدمه محمد نشأت وشيماء حافظ على راديو 90 90.

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