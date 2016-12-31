بالأسعار قبعات الشتاء للأطفال

الأطفال أكثر عرضة للبرد في فصل الشتاء، وبالأخص الأماكن الظاهرة من أجسامهم، كالرأس والأذن، فهما أكثر المناطق تعرضاً للأمراض والالتهابات، لذا يجب تدفئتهما بقبعات تغطي المنطقتين، فينصح بوضع قبعة على رأس الطفل، وذلك لأنَّ الجسم يفقد كثيراً من حرارته عن طريق الرأس.

«سيدتي نت» قامت بجولة في الأسواق السعوديَّة، وحصرت لك ما تحتاجينه لتدفئة رأس طفلك، بأشكال متنوِّعة جذابة، كما تطلعك على أسعارها، خاصة أنَّ الفترة الحاليَّة تشهد كثيراً من العروض لموسم الشتاء:



• قبعة للبيبي جميلة من الصوف

تناسب عمر 2-8 سنين. السعر: 35 ريالاً.

• قبعة طفل مع كرة محبوبة وشعر مستعار.

تناسب عمر 2-8 سنين. السعر: 25ريالاً.

• قبعة طفل للجنسين نمط أذن أرنب حياكة محبوبة للأطفال

يتناسب عمر 2-8 سنين. السعر: 25 ريالاً.



• قبعة جميلة للفتيات

قبعة أطفال تناسب عمر 5-8 سنين، السعر: 30 ريالاً.



• قبعة مع شال جميل

تناسب عمر 1-6 سنين. السعر: 32 ريالاً.



• قبعة محبوكة للطفل جميلة بألوان زاهية.

تناسب عمر 1-12 شهراً. السعر: 25 ريالاً.



• قبعة لافتة ومحبَّبة للأطفال.

تناسب عمر 2-12 شهراً. السعر: 15 ريالاً.



أهم النصائح لتدفئة طفلك الرضيع في الشتاء:

- يفضل أن تكون ملابس طفلك من القطن.

- ينصح تجنُّب الخروج بالطفل قدر الإمكان، في ساعات المساء والليل الباردة.

- احرصي على أن تكون درجة الحرارة داخل المنزل واحدة، فلا تعرِّضين طفلك لتغيير في درجات الحرارة.

- إن كان طفلك أقل من 6 أشهر، يجب أن يرتدي غطاء للرأس وللكفين، ويجب أن تقومي بتدفئته جيداً خارج المنزل.

- وعند النوم ينصح بتغطية الطفل بغطاء دافئ، ولكن خفيف، لكيلا تقيِّد حركته، كوني حذرة تجاه نوع الغطاء، فالغطاء يجب ألا يمنع التنفس، خاصة مع الأطفال أقل من سنة.

- يفضل أن يرتدي طفلك معطفاً شتوياً وقبعة عند الخروج من المنزل، لتدفئته وعدم تعرِّضه للهواء البارد.

- يجب نقل الطفل من غرفته إلى غرفة أخرى دافئة مرَّة في اليوم على الأقل، من أجل فتح نوافذ غرفته ليتسنى دخول الهواء النقي إليها.

- يجب ألا يكون هواء الغرفة جافاً، فيفضل وضع وعاء مملوء بالماء بجانب المدفأة، أو في إحدى زوايا الغرفة لترطيب الهواء.

- يفضل أن يوضع سرير الطفل إلى جانب أحد الجدران الداخليَّة للغرفة، (الجدران الداخليَّة التي تقسم الشقة إلى غرف) والابتعاد عن الجدران الخارجيَّة الأكثر برودة.

- يجب تجهيز كل ما يحتاجه الطفل عند تحميمه، من ملابس وأغراضه قبل بدء الاستحمام، وتخصيص غرفة دافئة لذلك، وعند الانتهاء من الحمام يجب تجفيف الطفل جيداً، وبخاصة الرأس.

- يجب أن تكون ملابس الطفل في داخل البيت دافئة وخفيفة، وينصح بتغطية رأسه وجسمه جيداً، مع مراعاة عدم الباس الطفل ملابس كثيرة، لكيلا ترتفع درجة حرارته أكثر من اللازم.

- يستحسن أن تكون الملابس فضفاضة، ليتسنى للطفل التحرُّك بحريَّة من دون عائق.



ما العمل في حالة اصابة الطفل بالبرد؟

- إذا لاحظت الأم أنَّ طفلها أصبح خاملاً، وأنَّ بكاءه ضعيف، ويستجيب ببطء، ويكون في حالة نعاس طوال الوقت، أو أنَّه لا يتوقف عن البكاء، يجب أن تفحص درجة حرارته.

- يجب استخدام ميزان الحرارة، إذا وجدت أنَّ درجة حرارة الطفل أقل من 36 درجة مئوية، تنزع بعض ثياب الطفل وتقربه من جسمها تحت الملابس، قومي بتدفئته وتدفئة الغرفة، وبعد مرور ساعة يجب الفحص والتأكد من أنَّ درجة حرارته قد ارتفعت.