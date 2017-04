الأقراط الطويلة VS الأقراط القصيرة : ماذا تفضلين؟

لطالما شكلت المجوهرات قطعة أساسية لدى جميع السيدات، كونها تضفي أناقة وفخامة على الإطلالة، فلا تكتمل جمالية الإطلالة إلا بالمجوهرات الجذابة التي تمنحها رونقاً وطابعاً خاصاً، ولذلك تنتقي كل سيدة المجوهرات التي تناسبها وتناسب أزيائها.

وكما نلاحظ فإن الأقراط ترافق الفتاة منذ ولادتها وفي جميع مراحل حياتها، لذلك تعتبر من قطع المجوهرات الأساسية بالنسبة إليها. من هنا، قدمت دور المجوهرات العالمية أقراطاً بتصاميم مختلفة، فبعضها كان بتصميم طويل مثل أقراط من مجموعة "هاي جولوري" High Jewelery من بولغاري Bulgari، وأقراط " صالون دو ديان" Salon De Diane من مجموعة " ديور آ فرساي" Dior à Versailles من ديور Dior، بالإضافة إلى أقراط من مجموعة "ماستربيسيز" Masterpieces من "تيفاني أند كو." Tiffany & Co.، وبعض الأقراط كان بتصميم قصير وناعم مثل أقراط من مجموعة "بريسيوز شوبارد" Precious Chopard من شوبارد chopard، وأقراط "لورييه" Laurier من مجموعة "لا ناتور دو شوميه" La Nature De Chaumet من شوميه Chaume، بالإضافة إلى أقراط من مجموعة "ذا ساني سايد أوف لايف" The Sunny Side of Life من بياجيه Piaget .

وقد رُصعت بعض الأقراط بالزمرد والياقوت الملون، وبعضها الأخر كانت مصنوعة من الذهب الأبيض والأصفر ومن الماس.

هل تفضلين الأقراط الطويلة أو الأقراط القصيرة؟ شاركينا رأيك.