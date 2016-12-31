إطلالات النجمات بتوقيع مصممة عراقية

"زينة زكي" الاسم الذي تردد صداه مؤخراً، مصممة الهوت كوتور العراقية والحاصلة على "جائزة أفضل مصممة" خلال "أسبوع الموضة في دبي".

ألبست العديد من المشاهير ورأينا تصاميمها تطغى على السجادة الحمراء آخرها ما شهدناه في حفل دبي السينمائي والذي تُوّج بتوقيعها في أغلب الإطلالات الخلابة مثل "نيللي كريم" و الفنانة الإماراتية "أريام" . كما تعاونت مع نجمات السوشال ميديا ومدونات الموضة مثل "نهى نبيل" و "ديما الأسدي".

تعدت شهرتها الخليج ليرتدي تصاميمها العديد من مشاهير هوليوود مثل "إيفا لانغوريا" و "كارمن إلكترا" وغيرهما..

تميزت تصاميمها بالأنوثة الطاغية والأناقة المحتشمة، فهي تبرز المفاتن وتخفي العيوب بموديلات كلاسيكية ولكنها عصرية في ذات الوقت، وهذا ما تتطلع إليه كل سيدة عربية عصرية تحب الموضة والأناقة.

نستعرض في الصور بعض تصاميمها الأنيقة للهوت كوتور على المشاهير.