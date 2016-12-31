أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالات النجمات بتوقيع مصممة عراقية

Google+ Print

السبت 31-12-2016 02:10

"زينة زكي" الاسم الذي تردد صداه مؤخراً، مصممة الهوت كوتور العراقية والحاصلة على "جائزة أفضل مصممة" خلال "أسبوع الموضة في دبي".
ألبست العديد من المشاهير ورأينا تصاميمها تطغى على السجادة الحمراء آخرها ما شهدناه في حفل دبي السينمائي والذي تُوّج بتوقيعها في أغلب الإطلالات الخلابة مثل "نيللي كريم" و الفنانة الإماراتية "أريام" . كما تعاونت مع نجمات السوشال ميديا ومدونات الموضة مثل "نهى نبيل" و "ديما الأسدي".
تعدت شهرتها الخليج ليرتدي تصاميمها العديد من مشاهير هوليوود مثل "إيفا لانغوريا" و "كارمن إلكترا" وغيرهما..
تميزت تصاميمها بالأنوثة الطاغية والأناقة المحتشمة، فهي تبرز المفاتن وتخفي العيوب بموديلات كلاسيكية ولكنها عصرية في ذات الوقت، وهذا ما تتطلع إليه كل سيدة عربية عصرية تحب الموضة والأناقة.
نستعرض في الصور بعض تصاميمها الأنيقة للهوت كوتور على المشاهير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي