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بالصور.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنتهى من ترميم الكنيسة البطرسية

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بالصور.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنتهى من ترميم الكنيسة البطرسية بالصور.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنتهى من ترميم الكنيسة البطرسية

> كتب زكى القاضى - تصوير أشرف فوزى

انتهت القوات المسلحة المصرية ، صباح اليوم ، من كافة أعمال الترميم  الخاصة بالكنيسة البطرسية والتى تضررت من العمل الارهابى الأخير، الذى استهدفها الشهر الجارى، وذلك فى إطار احتفالات بأعياد الميلاد المجيدة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقامت عناصر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برفع كفاءة وإصلاح الأماكن المتضررة خلال خمسة عشر يوما،  مع الحفاظ على التراث المعمارى الخاص بالكنيسة، لتكون جاهزة لاستقبال الإخوة المسيحيين للصلاة فى أعياد الميلاد المجيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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