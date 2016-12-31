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تجديد حبس رئيس الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر لاتهامه بتقاضى رشوة

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تجديد حبس رئيس الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر لاتهامه بتقاضى رشوة تجديد حبس رئيس الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر لاتهامه بتقاضى رشوة

>كتب أحمد الجعفرى

 

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس "محمد.ف" رئيس الحى المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بطلب رشوة مالية؛ للتغاضى عن تحرير مخالفات البناء.

 

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بالاتهامات التى اسندت اليه، وتقاضيه مبلغ الرشوة المالية المتفق عليها، لكنه نفى أن يكون هو من بادر بطلب الرشوة، مؤكداً أن الراشى هو من عرض عليه المبلغ المالى المضبوط، وأمرت النيابة بتفريغ محتوى الفيديوهات التى تم تسجيلها بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية والتى تثبت وقائع الاتهام، والتى تم تصويرها بعد حصول الهيئة على إذن النيابة العامة؛ لإرفاقها بملف القضية.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع رجل أعمال يدعى "هشام.م" مصرى ويحمل الجنسية الكندية، على تقاضيه مبلغ قدره 100 ألف جنيه مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء، للعقارات التى يقوم الثانى بتشييدها وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبساً بمبلغ الرشوة.

 


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