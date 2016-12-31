ضبط 100 هارب من أحكام جنائية وقضائية خلال حملة بمراكز قنا

قنا وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت جهود الحملة التى أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا عن ضبط 100 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية وجنائية بعدد من مراكز محافظة قنا.

كان اللواء محمد هندى مدير المباحث تلقى إخطاراً بتمكن قوات الأمن من شن حملة أمنية مكبرة، استهدفت العناصر المتهربة من أحكام جنح الحبس الجزئي، وجنح الحبس المستأنف، والغرامات والقضايا الجنائية أسفرت عن ضبط بعض العناصر المطلوبة، وفى ذات السياق شنت شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بالطريق العام أسفرت عن رفع حوالي 150 مخالفة متنوعة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع.