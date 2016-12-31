مدير حميات دمياط: زيارة 12 قرية ضمن حملة المسح الشامل لمرضى فيروس C

دمياط-معتز الشربينى

قال الدكتور جمال الديب، مدير مستشفى حميات دمياط، والمشرف على مركز علاج الفيروسات، إن حملة المسح الشامل للكشف عن مرضى فيروس سى زارت ميدانيًا 12 قرية بأنحاء محافظة دمياط من بينها قرى "الركابية – المحمدية – ميت ابو غالب – الرحامنة – تفتيش السرو – عزبة البرج – كفر البطيخ – شط جريبة – أبو جريدة – كفر سعد"

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم المسح بالقرى الأكثر احتياجًا والمتوقع نسبة انتشار المرض فيها أكبر، مشيرًا إلى أنه تم رصد 12 ألف حالة إصابة تم فحصها وتقديم العلاج اللازم لها حتى الآن، مضيفًا أن نتائج فحص العينات التى تم رصدها سجلت نتائج شفاء بنسبة 96% من إجمالى الحالات التى تم علاجها باستخدام عقار سوفالدى والديكلانزا، موضحًا أن الحملة ما زالت تباشر عملها لزيارة جميع قرى المحافظة تباعًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط حملة "دمياط خالية من فيروس سى"، وكلف الدكتور جمال عبد الناصر بتوجيه كل إمكانيات مديرية الصحة بدمياط والدعم المادى المقدم من جانب صندوق محافظة دمياط لخدمة هذه الحملة بغرض القضاء على هذا المرض.