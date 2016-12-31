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مزارعو قصب السكر بقنا يطلبون لقاء النواب لمناقشة أزمة التوريد

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مزارعو قصب السكر بقنا يطلبون لقاء النواب لمناقشة أزمة التوريد مزارعو قصب السكر بقنا يطلبون لقاء النواب لمناقشة أزمة التوريد

>قنا - هند المغربى

دعا عدد من مزارعى قصب السكر لعقد اجتماع عاجل لكل المزارعين بمراكز محافظة قنا ومحافظاتى أسوان وسوهاج بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى بحضور نواب المحافظة ونقابة مزراعى قصب السكر، لمناقشة أزمة سعر طن قصب السكر وتجاهل المسئولين لمطالب زيادة سعر طن قصب السكر لـ800 جنيه.

 

كان المزارعين قد أعلنوا خلال عدة لقاءات آخرها مساء أول أمس بساحة العمدة أحمد عبد الحافظ بقرية الشاورية عن رفضهم توريد محصول قصب السكر إلى المصانع والمقرر فى أول يناير بالسعر الذى تم الإعلان عنه من قبل المسئولين 500 جنيه للطن، مؤكدين رفضهم لتجاهل المسئولين لمطالبهم التى اعتبروها مشروعه بزيادة سعر طن قصب السكر إلى 800 جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيها تكلفة النقل على خلفية ارتفاع تكلفة الزراعة طوال العام، بالإضافة إلى غلاء الأسعار التى سيتحملها المزارع فور البدء فى نقل المحصول وتهيئة الأرض للموسم الجديد.

 

ومن جانبه قال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن مركز نجع حمادى إنه تمت دعوة المسئولين بوزارة المالية والتموين لجلسة مناقشة عاجلة و20 نائبا آخرين، لافتا إلى أن النواب يعملون على حل الأزمة قبل موعد توريد القصب إلى المصانع أول يناير.

 

وأضافت سحر صدقى عضو مجلس النواب بمحافظة قنا أن هناك تحركات مكثفة من النواب وكبار العائلات والمزارعين لحل أزمة مزارعى قصب السكر، والمطالبة بزيادة سعر الطن إلى 800 جنيه، مطالبة بإنهاء الأزمة قبل الموعد المقرر لتوريد المحصول إلى المصانع ورعاية مصالح المزارعين.


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مصر 365

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