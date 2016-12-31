السيسي يبحث مع القيادات الأمنية سبل تأمين احتفالات أعياد الميلاد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم اجتماعاً شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع الإقليمي والدولي، والتحديات التي تمثلها هذه التطورات وعلى رأسها مخاطر انتشار الإرهاب، والجهود الدولية المبذولة للتعامل مع هذه التحديات، وخاصة من خلال العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، بهدف حفظ سيادة الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية، وصيانة مؤسساتها ومقدرات شعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش في هذا الإطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين البلاد خلال هذه الفترة التي تشهد الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

ووجه الرئيس بتكثيف الاستعدادات الأمنية وتحلي جميع الأجهزة المعنية بأقصى درجات الحيطة والحذر واليقظة، والتأمين الكامل للأماكن والمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن حث المواطنين على التعاون والتكاتف صفاً واحداً مع أجهزة الأمن، بهدف إجهاض أية محاولات من جانب قوى الإرهاب للتأثير على أمن وسلامة البلاد وترويع المواطنين.

كما ذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وشدد الرئيس على الأهمية التي توليها الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابي يقوم على تذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية المؤثرة سلباً على نمو الاستثمار، مع العمل على تصميم حزمة حوافز فعالة لجذب استثمارات جديدة من داخل وخارج الجمهورية وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة باحتياجات المواطنين، كما أكد ضرورة تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص في منظومة متكاملة، لتعبئة الموارد الاقتصادية واستخدامها بالشكل الأمثل الذي يحقق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الإطار وجه الرئيس باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية ومشروع تربية مليون رأس ماشية، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية من الخضروات والفاكهة واللحوم، مع إنشاء تجمعات إنتاجية متكاملة تشمل الصناعات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والتعبئة والتغليف.

وأضاف السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات لجنة تنقيح وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، فضلاً عن الجهود الجارية لضبط الأسعار وإتاحة السلع الغذائية الأساسية في الأسواق.

وأكد الرئيس ضرورة بذل مزيد من الجهد لتوفير كميات مناسبة من مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بجميع المحافظات، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمغالاة في الأسعار من جانب بعض التجار.

كما وجه بزيادة فعالية إجراءات حماية محدودي الدخل من خلال استمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ووضع معايير عادلة للاستفادة من بطاقات التموين، وبحيث يتم توجيه الموارد الاقتصادية المخصصة للدعم لمن يستحقها من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.