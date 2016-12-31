القوات المسلحة تنتهى من ترميم الكنيسة البطرسية

انتهت القوات المسلحة، صباح اليوم السبت، من كافة أعمال الترميم الخاصة بالكنيسة البطرسية والتى تضررت من العمل الارهابى الأخير، الذى استهدفها الشهر الجارى، وذلك فى إطار احتفالات مصر بأعياد الميلاد المجيدة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقامت عناصر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برفع كفاءة وإصلاح الأماكن المتضررة خلال خمسة عشر يوما، مع الحفاظ على التراث المعمارى الخاص بالكنيسة، لتكون جاهزة لاستقبال الإخوة المسيحيين للصلاة فى أعياد الميلاد المجيدة.