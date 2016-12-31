حسن الشامى يعود للإنتاج الحربى بعد إجراء عملية "الحصوة"

كتب - هيثم عويس

أجرى حسن الشامى، ظهير أيسر الإنتاج، عملية الحصوة التى فوجئ بها اللاعب خلال معسكر فريقه قبل مواجهة إف سى مصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتى فاز فيها الفريق العسكرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يعود اللاعب لتدريبات فريقه عقب الراحة السلبية التى منحها شوقى غريب المدير الفنى للفريق للاعبيه لمدة أسبوع، عقب اللقاء الذى أقيم أمس بين الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى، وانتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وزار رئيس النادى أشرف عامر اللاعب فى المستشفى بجانب الجهاز الفنى واللاعبين، واطمأنوا عليه بعد إجرائه للعملية الجراحية.