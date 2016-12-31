ماذا قال محمد حلمى عن اتهام شيكابالا بالتمرد؟

كتب عمرو جاب الله

احتوى مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أزمة محمد حلمى المدير الفنى للفريق وشيكابالا قائد الفريق فى الساعات الأخيرة، إلا أن الأزمة تكمن فيما قاله حلمى عن تمرد شيكابالا وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

قال محمد حلمى لجهازه المعاون فى بداية الشوط الثانى من مواجهة الأهلى عندما طالبه الجهاز بإشراك شيكابالا: "شيكابالا طالبته بأن يكون جاهزا فى الإحماء ليشارك فى التشكيل الأساسى بدلاً من النيجيرى ستانلى بعد تجدد إصابته إلا أن اللاعب رفض الأمر"، وأوضح الجهاز المعاون لمحمد حلمى أن شيكابالا كان ينتابه حالة من الحزن قبل المباراة بعد إعلان أنه سيتواجد على مقاعد البدلاء فقال المدير الفنى: "الموضوع انتهى دلوقتى وهدفع به فى التوقيت المناسب".

جاءت تلك الأحداث مغايرة بعد خروج محمد حلمى من اجتماع مجلس إدارة الزمالك حيث قال إنه لم يحدث أى خلافات مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق فى القمة 113 قبل المواجهة الأخيرة أمام الأهلى كما أضاف قائلاً: "قلت لرئيس النادى إنه ليس صحيحا أننى قررت الاستغناء عن شيكابالا أو صرحت (يا أنا يا هو فى الزمالك).. شيكابالا فى مكانة ابنى ووجوده مهم".

فى النهاية، نجح مجلس الزمالك فى احتواء أزمة حلمى وشيكابالا، للحفاظ على استقرار الفريق مع وجود متابعة دورية من جانب المجلس لكافة الأحداث التى ستدور داخل الفريق خلال التوقف، لاتخاذ قرارات تصعيدية فى حالة حدوث أى أزمة.