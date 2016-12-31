استاد جامعة الزقازيق يستقبل تدريبات الشرقية بعد غياب طويل

كتبت لبنى عبد الله

يعود فريق الشرقية للتدريبات غدا، الأحد، على استاد جامعة الزقازيق، بعد غياب فترة طويلة، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام النصر للتعدين فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وكان منير عقيلة، المدير الفنى للشرقية، قد منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم خوفاً عليهم من الإجهاد.

ويأتى قرار عقيلة بخوض الفريق تدريباته على استاد جامعة الزقازيق لسببين، أولهما مؤازرة الجماهير للاعبين وتدعيمهم قبل المباراة، والثانى كون المباراة ستقام فى بنها القريبة للزقازيق.

يذكر أن آخر مران للفريق الشرقاوى على استاد جامعة الزقازيق كان قبل مباراة الاتحاد السكندرى فى الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.