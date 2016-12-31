أطعمة لا ينصح بالإكثار منها لأنها تسبب الإمساك أهمها اللحوم الحمراء

كتبت نهى طارق

هناك العديد من الأطعمة التى لا ينصح بالإكثار منها لأنها قد تسبب الإمساك خاصة عند إصابة الشخص بحالة طبية معينة مثل القولون العصبى، وقد رصد بعض هذه الأطعمة موقع Medicine Net ومنها:

1- الموز غير الناضج

يتسبب الموز غير الناضج فى الإصابة بالإمساك لأنه فى هذه الفترة يحتوى على كم كبير من النشا الذى يمكن أن يكون من الصعب على الجسم هضمه، كما أنه يحتوى أيضا على الألياف (البكتين) الذى يمتص الماء من الأمعاء الأمر الذى يتسبب فى جفاف الجسم ويجعل الإمساك أسوأ.

كما أن الدراسات تؤكد أن الأطفال الرضع يصابون بالإمساك فى حالة تناول الموز بكثرة فى حين أن الدراسات أكدت أن الموز الناضج يساعد الأشخاص على التخلص من الإمساك.

الكافيين كالموز سلاح ذو حدين فالكافيين يمكن أن يزيد من حركات الأمعاء ويتسبب فى الإصابة بالإسهال، أما إذا كان الشخص يعانى من من الجفاف فالكافيين والقهوة تفاقم مشكلة الإمساك.

3- الأرز الأبيض

هناك فرق كبير بين الأرز الأبيض والأرز البنى وتؤكد الدراسات أن الأرز الأبيض يمكن أن يتسبب فى الإصابة بالإمساك أما الأرز البنى يمكن أن يساعد على تخفيف الإمساك.

4- اللحوم الحمراء

هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنا نتجنب الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، أحد أهم هذه الاسباب أنها قد تصيب البعض بالإمساك لأن بها نسبة عالية من الدهون وألياف البروتين والحديد الذى يستغرق الجهاز الهضمى وقت طويل لهضمهم.

5- الشوكولاتة

لا ينصح الأطباء المصابون بالقولون العصبى بتناول الشوكولاته لأنها تسبب الإمساك لأن كمية الدهون الموجودة فى الشوكولاته يمكن أن تبطئ عملية الهضم ويحدث هذا من خلال تباطؤ انكماش العضلات وبالتالى تباطؤ تحرك الأطعمة داخل الأمعاء.