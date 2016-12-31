رئيس قسم التشريع: لم تتم أى زيادة على رسوم الزواج والطلاق

كتب: محمد أسعد تصوير محمود فخرى

نفى المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، زيادة أسعار شهادات الزواج والطلاق والشهادات المميكنة، في مشروع تعديل قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.

وقال رئيس قسم التشريع، خلال لقاءه مع الصحفيين، أن التعديل مجرد تجميع للرسوم التي صدرت بقرارات من وزراء الداخلية، على مدى السنوات الماضية.

وتنشر اليوم السابع قائمة الرسوم الجديدة التي جاءت في مشروع القانون الجديد وهي:

قيد الميلاد 8:85 قروش

قيد الوفاة: 8:85 قروش

قيد الزواج المميكن 14:85 قرشا

شهادة الطلاق :14:85 قرشا

شهادة قيد الأسرة 14:85 قرشا

شهادة الوفاة: 13

تغيير قيود 15 جنيها

إصدار الشهادات بشكل عاجل تتراوح رسومها بين 30 و50 جنيه

البطاقة الشخصية 24 جنيها