قوة أمنية للقبض على إبراهيم سليمان بعد حكم التقض بتاييد حبسه ثلاث سنوات

أرسلت النيابة العامة، إخطارا على إلى قوة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية لسرعة القبض على رجل الأعمال إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، بقبول الطعن المقدم منه و4 آخرين جزئيًا بتعديل الغرامات وتأييد السجن .

وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم (السجن المشدد 3 سنوات) في قضية اتهامه و 4 آخرين بتخصيص أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال بتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه ال 194 مليون جنيه وغرامه مساويه.

كما قررت تعديل الغرامه الثانية من81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبدالرؤوف وغرامه مساويه

وتعديل الغرامة الثالث.من.13 مليون جنيه إلى 6 مليون جنيه وغرامه مساويه رفضه فيما عدا ذلك.

والمتهمون هم: فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.

دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.