توابع القمة.. تجهيز لاعبى الزمالك بـ"الكريب".. وشيكابالا خارج الرهان

كتب عمرو جاب الله

مازالت القمة 113 تلقى بظلالها على قلعة ميت عقبة، بعد الخسارة من الأهلي بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد الجلسات التى عقدت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة بين مجلس الإدارة والجهاز الفنى.

وكشف مصدر بالفريق عن وجود عدة أشياء يجب توقفها خلال الفترة المقبلة، ومنها رهان اللاعبين على بعض الأطعمة، وأبرزها "الكريب"، حيث يخوض الفريق الأبيض تقسيمته الفنية ويتراهن اللاعبون على أن يحضر الخاسر وجبة كريب للفريقين.

وكشف مصدر بالفريق تفاصيل الأمر قائلاً، "موضوع إننا نجيب لبعض أكل وعصير ده حاجة عادية، لعبنا مرتين بالفعل مرة على عصائر وأخرى على كريب، ولكن ما الأزمة فى ذلك، هذا يحدث فى أندية كثيرة".

وعن فتح الأمر وتعلقه بأزمة شيكابالا الأخيرة مع محمد حلمى، المدير الفنى للفريق، قال نفس المصدر، "شيكابالا لم يكن متواجد معنا فى التقسيمة فى المرتين لأنه كان مرتبطا بجلسات علاجية مع طبيب الفريق"، موضحا أن التقسيمة دائماً تكون فى نهاية المران، وسيكون المدير الفنى قد أنهى الجزء الخططى والفنى وبدأ خوض التقسيمة، فيكون السباق بيننا قويا لذلك من أجل منافسة أكبر نحمل من يخسر التقسيمة تنظيم عزومة داخل النادى لزملائه، سواء على عصائر أو كريب.