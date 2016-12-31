كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج عمرو عبد الحميد على «سكاي نيوز عربية»

كتبت- إنجي لطفي

يتاقش الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع عبر شاشة “سكاى نيوزعربية”، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 ليلا “تشديد عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة لهذا العام”، وذلك في أخر حلقات البرنامج الليلة.

وأجرى عبدالحميد جولة ميدانية داخل مدرسة النهضة الرسمية المتميزة لغات بمحافظة الجيزة مع أحد معلمي اللغة لعربية بالمرحلة الثانوية العامة ومع عدد من الطلاب داخل أحد الفصول الدراسية ومدير إدارة المدرسة احمد عزب.

كما كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم عن اليات وتقنيات جديدة وحديثة لمواجهة كل السبل الحديثة للغش في مرحلة الثانوية العامة هذا العام خلال مقابلة مع برنامج حوار القاهرة

كما أعلن رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، عن بشري سارة لكل طلاب الثانوية العامة، بوجود جهة سيادية ستتولي تأمين الامتحانات منعا للتسريب، أو الغش وحفاظا على مجهود الطلاب .

وفي جزء أخر من البرنامج يستضيف عبدالحميد الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات ، للحديث عن خطة الدولة والوزارة، خلال الأونة المقبلة لازالة أسلاك الكهرباء من بعض المناطق العشوائية أهمها عزبة الهجانة .

يذكر أن برنامج “حوار القاهرة ” يأتى مساء كل يوم سبت في تمام الساعة الـ10 ليلا عبر شاشة “سكاى نيوز عربية”، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد .