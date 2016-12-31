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مصرع ربة منزل ورضيعها وإصابة نجلها وآخر بإحتراق منزلهم بالدقهلية

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مصرع ربة منزل ورضيعها وإصابة نجلها وآخر بإحتراق منزلهم بالدقهلية مصرع ربة منزل ورضيعها وإصابة نجلها وآخر بإحتراق منزلهم بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

لقيت سيدة وطفلتها الرضيعة مصرعهما وأصيب نجلها وصاحب المنزل حرقا داخل منزل بقرية شبر سندي التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق داخل منزل بقرية شبر سندى التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل الرائد أبو العزم فتحي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق داخل منزل السيد فتحي عزام 55 سنة عامل، والمنزل مكون من طابق واحد مبني من الطوب اللبن ومعروش بسدة خشبية ، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين وفاة كلا من رباب سمير فؤاد 30 سنة ربة منزل، ورضيعتها أميرة هاني السيد سنة ونصف ، وإصابة نجلها كريم هاني 10 سنوات نتيجة إصابتهم بحروق كبيرة ، وكشفت المعاينة المبدئية وجود توك توك داخل المنزل تابع لصاحب المنزل ، واحتمال أن يكون نتيجة ماس كهربائي فى التوك التوك أدى إلى اشتعال النيران فى المنزل  وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


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