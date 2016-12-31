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ضبط عاطل بحوزته طبنجة وبندقية خرطوش وطلقات نارية بالضبعة

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ضبط عاطل بحوزته طبنجة وبندقية خرطوش وطلقات نارية بالضبعة ضبط عاطل بحوزته طبنجة وبندقية خرطوش وطلقات نارية بالضبعة

>مطروح – حسن مشالى

 

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط عاطل بحوزته طبنجة وبندقية خرطوش وطلقات من ذات العيارين.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "محمد ع غ "– مواليد 1979، عاطل مقيم في مدينة الضبعة- وبحوزته طبنجة عيار 9 ملم مجهولة الصنع بالخزينة الخاصة بها وبداخلها 8 طلقات من ذات العيار وخزينة أخرى فارغة، وضبط بندقية خرطوش عيار 12 بروحين مجهولة الصنع و19 طلقة من ذات العيار، أثناء قيادة سيارة ملاكي الشرقية.

جارى رفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة والكشف عن السلاحين المضبوطين لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

تم التحفظ على المتهم والسيارة المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعة للعرض على النيابة العامة.


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