مباحث منيا القمح تضبط 154 قطعة سلاح و185 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية

الشرقية- فتحية الديب

أسفرت جهود ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، برئاسة الرائد أحمد حسن رئيس المباحث وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، عن ضبط العديد من قضايا السلاح والمواد المخدرة وتنفيذ العديد من الأحكام في سنة 2016.

وشملت إحصائية جهود ضباط مباحث القسم خلال السنة، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية من ضبط 154 قطعة سلاح متنوع بين بنادق وخرطوش، و185 قضية مخدرات متنوعة.

كما أسفرت جهود ضباط مباحث المركز، النقباء محمد فؤاد وأحمد شويخ ومحمد مجاهد وأحمد عبد القوي وشهاب شاكر، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، من ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصص أفرادها في سرقة السيارات والمواطنين تحت تهديد السلاح الناري، كما تمكن ضباط مباحث منيا القمح من تحصيل العديد من الغرامات وتنفيذ العديد من الأحكام.

ونجح ضباط مباحث منيا القمح من قتل أخطر عنصرين إجرامين بقرية العاقولة وهما"هاشم مأمون، والسيد عبد المنعم" في تبادل إطلاق النيران مع رجال الشرطة.