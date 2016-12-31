هذه هي فضائح هوليوود في عام 2016

ككل عام، كثرت فضائح النجوم في عام2016، وتنوعت ما بين عاطفي واجتماعي فوصلت إلى حدود الفضائح الجنسية.

وهناك بعض الفضائح التي توصلت لها وسائل إعلام عالمية بمجهودها فيما كانت بعض الفضائح الأخرى علنية، أقدم عليها النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه أبرز فضائح عام 2016 في هوليوود:

بيل كوسبي Bill Cosby:

استمرت الفضائح الجنسية التي بدأت عام 2015 حتى عام 2016، إذ تقدّمت حوالى 60 امرأة بشكوى ضده في المحاكم الأمريكية تفيد بأنه قام بتخديرهن واستغلالهن جنسياً، ومازالت القضية بين أيدي القضاء من دون أن يتمّ البتّ بها بشكل نهائي.

ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio:

وجّه مسؤولون ماليزيون تهمة غسيل الأموال إلى الممثل، ووصل الأمر إلى حدّ تعريضه للتحقيق من قبل المباحث الفدرالية، قبل أن ينتهي الأمر بتصريح له قال فيه إنه مستعدّ أن يعيد أيّ أموال حصلت عليها جمعيته التي تهتمّ بحماية المناخ بطريقة مشبوهة.

ليندسي لوهان Lindsay Lohan:

تعرّضت النجمة العالمية للضرب من قبل خطيبها رجل الأعمال الروسي على البحر، وتمكنت عدسات الباباراتزي من توثيق الأمر، لينتهي الأمر بانفصالها عنه.

جاستين بيبر Justin Bieber وسيلينا غوميز Selena Gomez:

بعد كثير من المدّ والجزر بينهما، قامت سيلينا بالتهجّم على جاستين وصديقته الجديدة عارضة الأزياء صوفيا ريتشي عبر انستقرام، فردّ عليها بطريقة قاسية ملمّحاً إلى خيانة حصلت بينها وبين زين مالك سابقاً.

بلاك شينا Blac Chyna و روب كارداشيان Rob Kardashian:

قام أحد قراصنة الإنترنت باخترق حساب النجمة على موقع انستقرام، ونشر بعض صورها، بالإضافة إلى محادثات أظهرت أن نيّتها لم تكن طيّبة مع خطيبها وأفراد عائلته، وتضمّنت المنشورات صوراً فيها محادثات تتحدّث فيها عن نيّتها ترك خطيبها لأنه شخصية كسولة وسمين وغير آمن، مشيرة إلى أنها حاولت استخدام لقب عائلة "كارداشيان" للشهرة ولم تحبّ روب يوماً.

ماريا كاري Mariah Carey:

كان عام 2016 عاماً صاخباً لدى النجمة البالغة من العمر 46 عاماً، إذ اعتقلت شقيقتها أمام أحد الفنادق على خلفية "عرض ممارسات جنسية مقابل المال على شرطي سريّ من دون معرفة هويته". وفي ما يتعلّق بها، نشرت العديد من الصور المعدّلة على الفوتوشوب التي وضعتها في موقف محرج، لتنهي العام بالانفصال عن خطيبها والارتباط براقص يصغرها بـ 13 عاماً.

جيم كاري Jim Carrey:

تقدمت بريجيد سويتمان، وهي والدة كاثريونا وايت، الصديقة السابقة للنجم، بدعوى قضائية اتّهمته فيها بالقتل غير المتعمّد لابنتها؛ وذلك بعد دعوى مماثلة تقدّم بها زوج الراحلة كاثريونا السابق، مارك بيرتون، يتّهم الممثل فيها بأنّه استغلّ ثروته الهائلة ونجوميته للحصول على الأدوية التي أدّت إلى وفاتها بطريقة غير مشروعة.

امبر هيرد Amber Heard وجوني ديب Johnny Depp:

أقدم الممثل العالمي على ضرب زوجته بشكل عنيف، ما دفعها إلى التقدم بدعوى طلاق وانفصال عنه والحصول على مبلغ كبير منه.