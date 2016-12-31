هذا ما كشفته نتائج تشريح جثة جورج مايكل

كشفت الشرطة البريطانية أمس الجمعة أن نتائج التشريح الأولى لجثة المغني البريطاني جورج مايكل George Michael الذي توفي عشية الميلاد لم تكن قاطعة بشأن معرفة سبب الوفاة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "تشريح الجثة جرى الخميس في إطار التحقيق حول وفاة مايكل من دون أن يعطي نتائج قاطعة حول سبب الوفاة"، مشيرة الى أنها ستجري فحوصات جديدة لن تعرف نتائجها قبل أسابيع عدة.

يشار إلى أن المغني مايكل تُوفي على سرير في منزله عن عمر ناهز الـ53 عاماً الأحد الماضي، بعد أن سبق له أن عانى بسبب المخدرات، كما أمضى 4 أسابيع في السجن في عام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجراً في شمال لندن، تحت تأثير مخدّر القنّب.

وقبل 3 سنوات، عُثر عليه فاقداً للوعي داخل سيارته المرسيدس فأقرّ بتعاطيه المخدرات، إلا أنه تجنب السجن عن طريق أداء 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية، ومُنع من القيادة لعامين.