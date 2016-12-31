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حبيب بريتني سبير.. إيراني!

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السبت 31-12-2016 16:03

ضجّت العديد من الصحف والمواقع العالمية بخبر وقوع المغنية الأمريكية بريتني سبيرز Britney Spears في غرام رياضي إيراني يدعى سام أصغري، ظهر معها في كليب أغنيتها Slumber Party.
ونشرت صحيفة Daily Mail البريطانية تقريراً عن الثنائي تحت عنوان "يا له من رجل مهذب (جنتلمان)!.. صديق بريتني سبيرز يحمل حقيبة يدها"؛ وذلك بعد أن التقطت صورة للحبيبين وهما يغادران مطعم سوشي في حي ماليبو الراقي بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.
وبدأت الشائعات تحوم حول علاقتهما بعد أن نشر أصغري، الذي يعمل عارضاً في المجلات الرياضية، صورة جمعته بسبيرز على موقع انستقرام، ما لبث أن حذفها لتلقّيه تعليقات غير لائقة.
أصغري هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 9 سنوات من إيران، وهو لا يزال يتحدّث ويكتب الفارسية بطلاقة، حسب تعليق له على صورة نشرها عبر حسابه في موقع انستقرام، جاء فيه: " ما زلت أكتب الفارسية وأتكلمها بطلاقة حتى لا أنسى من أين أتيت".

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سيدتي