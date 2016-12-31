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نائب بالبرلمان يكشف تفاصيل الإطاحة بـ«ساو يرس»

  • مصر
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كشف  اللواء “سعيد طعيمة” نائب البرلمان عن حزب المصريين الأحرار عن تفاصيل اجتماع الحزب الأخير والإطاحة برجل الأعمال الشهير ” نجيب ساو يرس” عضو الأمانة العليا للحزب.

وأضاف النائب من خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي “سعيد حساسيين” مقدم برنامج “انفراد” والمذاع على فضائية “العاصمة”، أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب طالبوا بضرورة تغير مجلس الأمناء، وأنه كان يأمل حل تلك المشكلة داخلياً وودياً مع النائب “ساو يرس”، مشيراً إلى دور النائب في تكوين الحزب، قائلاً : ” كنت أتمنى أن الخلافات دي تتحل ع الطرابيزة مش داخل الجلسة” بحسب تعبيره.

وأشار ” طعيمة” أن المؤيدون لتعديلات الجلسة الأخيرة للحزب  90% من أعضاء الحزب، مؤكداً أن عدد الأعضاء الرافضين 15 عضوا فقط لا غير،و أكد أنه لا يوجد خلافات على مقر الحزب الجديد، كما أنه لا يوجد خلافات مادية على الإطلاق.

ومن جانبه لم يصمت النائب” ساو يرس”  أحد مؤسسي حزب المصريين الأحرار، ولكنه كتب تدوينه مثيره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تو يتر”، معلقاً على ما قام به معظم أعضاء الحزب البرلمانين : ” لا تأسف على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث السود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب”.

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