تشاك هيجل: السيسي لم يكن ينوي الإطاحة بحكم جماعة الأخوان المسلمين

شيماء مصطفى

خلال فترة تولي جماعة الأخوان المسلمين الحكم في مصر، شهدت مصر العديد من الأزمات السياسية، كان أخرها الإعلان الدستوري، الذي سبب حالة من الاحتقان السياسي في الشارع المصري، كما شهدت مصر خروج الكثير من المظاهرات في بعض الشوارع و الميادين، و خرجت الكثير من الأنباء التي تؤكد على نية الرئيس المعزول محمد مرسي لاتخاذ عدد من القرارات الأخرى الحاسمة.

في هذا السياق نشرت العديد من المواقع الإخبارية العربية و العالمية تقارير حول ما سبق فترة فض اعتصامي رابعة العدوية و ميدان النهضة من قبل قوات الشرطة و الجيش في مصر، و هو الأمر الذي ترتب عليه العديد من الأحداث الساخنة التي لا زالت تشهدها مصر حتى الوقت الحالي.

في تقرير نشره موقع نيويوركر الأمريكي، في مقال كتبه الصحفي بيتر هيسلر، أفاد الصحفي الأمريكي أن وزير الدفاع الأسبق تشاك هيجل قد أجرى معه حواراً صحفياً في عام 2013، قال فيها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن العسكريون في الولايات المتحدة الأمريكية لم يعرفوا شخصية وزير الدفاع في عهد الأخوان المسلمين بشكل جيد، كما أضاف أن المشير عبد الفتاح السيسي عندما شغل منصب وزير الدفاع في عهد محمد مرسي أراد أن يحيط نفسه و أسرته بسرية تامة، و أن الكثير لا يعرف أي شئ عن زوجته أو أبناءه.

و في زيارة لوزير الدفاع الأسبق تشاك هيجل لمصر عام 2013، التقى خلالها وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، أكد أن هناك كيمياء تجمع بيني و بين السيسي.

و منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع، أكد تشاك هيجل أنه كان هناك مكالمات هاتفية تجمعه به، و أشار إلى أنهم أكثر من 50 مكالمة هاتفية، و هناك مكالمات كانت تستمر لأكثر من ساعة.

و قال تشاك هيجل وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن السيسي لم يكن يخطط بشكل أو بآخر على الاستيلاء على الحكم في مصر، أو الإطاحة بحكم جماعة الأخوان المسلمين و على رأسهم الدكتور محمد مرسي، و هو الرأي الذي دعمه مجموعة كبيرة من الخبراء الأمريكيين في ذلك الوقت، كما أنه نصحه بعدم استخدام الفوة أثناء عمليات الفض

من ناحية أخرى أكد دبلوماسي أوروبي، أن السيسي لم يسعى للسيطرة على الحكم في مصر، و قال آخرون، أن خطوة فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة جاءت بشكل تلقائي في ظل حالة التوتر التي كانت تعيشها مصر أثناء فترة الاعتصام.

و في تصريح آخر لتشاك هيجل، أكد أن السيسي قال له أن أسرته و أبناءه استاؤوا من الطريقة التي تم بها فض اعتصامي رابعة و النهضة، و أكد أنه لم يكن ينوي أن يستخدم القوة في الفض.

شبكةعيونالإخبارية

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