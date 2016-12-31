تعرف : على جميع الإجازات الرسمية لعام 2017 الجديد

شيماء مصطفى

يبقي القليل من الساعات و نودع عام 2016 بجميع مأساة و مزاياه و نستقبل عام 2017 و نحتفل به من خلال ليلة رأس السنة ، و نتمنى من الله السعادة و تحقيق الأحلام في هذا العام ، و لقد شهد موقع البحث العالمي ” جوجل ” رقم عالمي بمحركات البحث عن أجازات الرسمية لعام 2017 و نتابع معكم اليوم اهم الإجازات لهذا العام المقبل ، و الجدير بالذكر أن جميع المواطنين ينتظرون معرفة الإجازات و ذلك لأخذ الرحلات بعيد عن أجواء العمل الخاص بهم .



الإجازات الرسمية لعام 2017

و تعتبر الإجازة الرسمية الأولي لعام 2017 هي أجازة شم النسيم لتكن يوم الاثنين 17 من شهر أبريل 2017 ميلادي .

و لكن في يوم الخامس و العشرون من أبريل سوف يكن عطلة رسمية بسبب تحرير سيناء .

و في يوم 1 مايو 2017 الجاري عيد العمال و سيكن عطلة رسمية .

بينما شهر رمضان الكريم سوف يهل علينا يوم السادس و العشرون من مايو 2017 ، و عقبه مباشرة أجازة عيد الفطر التي سوف تكن يوم 26 يونيو 2017 المقبل و ستكن ثلاثة أيام أجازة للمصالح الحكومية .

و لكن يوم الجمعة الموافق بيوم الثلاثين يونيو 2017 سوف يكن أجازة رسمية لثورة 30 يونيو .

23 يوليو 2017 فسوف يكن عطلة رسمية لجميع العاملين بالقطاع العام وذلك بسس ثورة 23 يوليو .

و يأتي بعدها العيد الأضحى التي سوف يكن بيوم الثاني من سبتمبر 2017 و سوف تكن أربعة أيام أجازة .

6 أكتوبر 2017 هي عطلة رسمية بسبب الثورة .

و تنتهي أجازات عام 2017 بالمولد النبوي الشريف الذي سوف يوافق بيوم 1 من شهر ديسمبر المقبل 2017 .

شبكةعيونالإخبارية

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