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تعرف : على جميع الإجازات الرسمية لعام 2017 الجديد

  • مصر
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تعرف : على جميع الإجازات الرسمية لعام 2017 الجديد تعرف : على جميع الإجازات الرسمية لعام 2017 الجديد

يبقي القليل من الساعات و نودع عام 2016 بجميع مأساة و مزاياه و نستقبل عام 2017  و نحتفل به من خلال ليلة رأس السنة ، و نتمنى من الله السعادة و تحقيق الأحلام في هذا العام ، و لقد شهد موقع البحث العالمي ” جوجل ” رقم عالمي بمحركات البحث عن أجازات الرسمية لعام 2017 و نتابع معكم اليوم اهم الإجازات لهذا العام المقبل ، و الجدير بالذكر أن جميع المواطنين ينتظرون معرفة الإجازات و ذلك لأخذ الرحلات بعيد عن أجواء العمل الخاص بهم .


الإجازات الرسمية لعام 2017

    و تعتبر الإجازة الرسمية الأولي لعام 2017 هي أجازة شم النسيم لتكن يوم الاثنين 17 من شهر أبريل 2017 ميلادي .
    و لكن في يوم الخامس و العشرون من أبريل سوف يكن عطلة رسمية بسبب تحرير سيناء .
    و في يوم 1 مايو 2017 الجاري عيد العمال و سيكن عطلة رسمية .
    بينما شهر رمضان الكريم سوف يهل علينا يوم السادس و العشرون من مايو 2017 ، و عقبه مباشرة أجازة عيد الفطر التي سوف تكن يوم 26 يونيو 2017 المقبل و ستكن ثلاثة أيام أجازة للمصالح الحكومية .
    و لكن يوم الجمعة الموافق بيوم الثلاثين يونيو 2017 سوف يكن أجازة رسمية لثورة 30 يونيو  .
    23 يوليو 2017 فسوف يكن عطلة رسمية لجميع العاملين بالقطاع العام وذلك بسس ثورة 23 يوليو .
    و يأتي بعدها العيد الأضحى التي سوف يكن بيوم الثاني من سبتمبر 2017  و سوف تكن أربعة أيام أجازة .
    6 أكتوبر 2017 هي عطلة رسمية بسبب الثورة .
    و تنتهي أجازات عام 2017 بالمولد النبوي الشريف الذي سوف يوافق بيوم 1 من شهر ديسمبر المقبل 2017 .

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