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رئيس السكة الحديد: حركة قطارات قبلى تنتظم اليوم بعد إصلاح قضبان بنى سويف

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رئيس السكة الحديد: حركة قطارات قبلى تنتظم اليوم بعد إصلاح قضبان بنى سويف رئيس السكة الحديد: حركة قطارات قبلى تنتظم اليوم بعد إصلاح قضبان بنى سويف

>كتب رضا حبيشى

أكد اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة قطارات  قبلى، ستنتظم على مستوى الهيئة بالكامل مساء اليوم، بعد انتهاء أعمال إصلاح وصيانة القضبان فى المسافة بين الواسطى وبنى سويف، وأن العمل فى هذه المنطقة مستمر على مدار الـ24 ساعة منذ الخميس الماضى.

وقال  رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع" إن التأخيرات فى حركة قطارات الصعيد ستنتهى، بعد انتهاء أعمال صيانة القضبان ببنى سويف، لافتا إلى أنه تم رفع أثار حادث تصادم مزلقان العطف بالعياط، الذى وقع بسبب اقتحام سيارة للمزلقان أثناء إغلاقه.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن الحركة منتظمة على باقى الخطوط، بما فيها خط القاهرة ـ الإسكندرية من الاتجاهين.

كان أحد قطارات البضائع سقطت عربتان من على القضبان بمحطة بنى حدير الواقعة بين بنى سويف والواسطى صباح أول أمس الخميس، مما أحدث تلفيات بالقضبان، وأعقبه تشغيل حركة القطارات على سكة مفردة بين بنى سويف والواسطى.

 

 


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