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وزير السياحة: 5,3 مليون سائح زاروا مصر عام 2016 رغم الانحسار السياحى

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وزير السياحة: 5,3 مليون سائح زاروا مصر عام 2016 رغم الانحسار السياحى وزير السياحة: 5,3 مليون سائح زاروا مصر عام 2016 رغم الانحسار السياحى

>كتبت ميرفت رشاد

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن عدد السائحين الذين زاروا خلال عام 2016، بلغ 5,3 مليون سائح، بنسبة انخفاض قدرها 40% مقارنة بالعام الماضى الذى زار فيه 9.3 مليون سائح البلاد، مرجعا ذلك الانخفاض إلى الانحسار السياحى الذى شهده المقصد المصرى على مدار العام الجارى، عقب سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وأضاف وزير السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تعود الحركة إلى معدلاتها الطبيعية خلال عام 2017، نتيجة الجهود التى تبذلها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص فى كافة الأسواق المصدرة للسياحة المصرية، وكذلك الأسواق الناشئة.

وأعرب " راشد " عن تفاؤله بعام 2017 ، مطالبا من جميع العاملين بالقطاع السياحى بالتكاتف وإعلاء مصلحة الوطن ، فمصر فوق الجميع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل لجذب ملايين السائحين لدعم الاقتصاد المصرى، وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

 


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