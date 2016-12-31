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على معلول: لم اطلب الرحيل ومتمسك بالإستمرار مع الأهلى

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على معلول: لم اطلب الرحيل ومتمسك بالإستمرار مع الأهلى على معلول: لم اطلب الرحيل ومتمسك بالإستمرار مع الأهلى

التونسي علي معلول لاعب النادى الأهلى

أكد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يطلب الرحيل عن المارد الأحمر،  والعودة الى تونس.

موضحا ان تعاقده مع الأهلي مستمر لأربعة سنوات، وأنه متمسك بالبقاء مع الفريق الذي يشعر معه براحة تامة، مشيراالى ان غيابه عن المباريات السابقة كان لشعوره ببعض الإجهاد وهو ما رأي معه الجهاز الفني منحه بعض الراحة، وهي وجهة نظر يحترمها تماما.

وأكد معلول في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه لم يسعى للرحيل عن الأهلي، وأنه شارك بصفة أساسية منذ انضمامه للفريق ومن ثم لن يطلب الرحيل بسبب الغياب عن مباراة أو اثنتين، بل على العكس فهو متمسك بتواجده مع الاهلى خلال الفترة المقبلة

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