جهاز الزمالك لـ"محمد حلمى": لو مش عاوزنا قول وإحنا نمشى

كتب عمرو جاب الله

كشف مصدر بنادى الزمالك، تفاصيل الجلسة التى عقدت بين الجهاز الفنى للزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادى، فى غياب مرتضى منصور رئيس النادى قبل أن يعقد جلسة فردية مع محمد حلمى فى مساء الجمعة.

أكد المصدر المسئول بنادى الزمالك، أن إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى قال نصاً لمحمد حلمى المدير الفنى للفريق: "دلوقتى يا كابتن حلمى كل الناس موجودة لو مش عاوز حد فى الجهاز قول ويعتذر ويمشى لأنك المسئول الأول عن الجهاز ونتائج الفريق"، ليقاطع المدير الفنى الحديث قائلاً: "أنا مقولتش إنى عاوز حد يمشى من الناس الموجودة".