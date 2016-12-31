أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

جهاز الزمالك لـ"محمد حلمى": لو مش عاوزنا قول وإحنا نمشى

Google+ Print
جهاز الزمالك لـ"محمد حلمى": لو مش عاوزنا قول وإحنا نمشى جهاز الزمالك لـ"محمد حلمى": لو مش عاوزنا قول وإحنا نمشى

>كتب عمرو جاب الله

كشف مصدر بنادى الزمالك، تفاصيل الجلسة التى عقدت بين الجهاز الفنى للزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادى، فى غياب مرتضى منصور رئيس النادى قبل أن يعقد جلسة فردية مع محمد حلمى فى مساء الجمعة.

 

أكد المصدر المسئول بنادى الزمالك، أن إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى قال نصاً لمحمد حلمى المدير الفنى للفريق: "دلوقتى يا كابتن حلمى كل الناس موجودة لو مش عاوز حد فى الجهاز قول ويعتذر ويمشى لأنك المسئول الأول عن الجهاز ونتائج الفريق"، ليقاطع المدير الفنى الحديث قائلاً: "أنا مقولتش إنى عاوز حد يمشى من الناس الموجودة".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365