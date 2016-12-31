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حاكم دبى يهنىء الشعوب العربية بالعام الجديد: عام خير وبركة

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حاكم دبى يهنىء الشعوب العربية بالعام الجديد: عام خير وبركة حاكم دبى يهنىء الشعوب العربية بالعام الجديد: عام خير وبركة

>كتب محمد تهامى زكى

هنأ الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشعوب العربية بالعام الجديد، وأن يكون عام خير وعطاء وتطور ونماء بإذن الله.

وكتب بن راشد عبر حسابه الرسمى على انستجرام: "الإخوة والأخوات، مع انتهاء عام ٢٠١٦ بانجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة، تمنياتي للجميع بعام جديد، عام خير وعطاء وتطور ونماء بإذن الله، على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا، ‏ولجميع الشعوب والدول الصديقة نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء، نتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع فى ٢٠١٧".

وفى نفس السياق هنأت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردنى، الشعب الأردنى والعربى بالعام الجديد، وكتب عبر حسابها على تويتر: "كل عام وأنتم بخير وسلام".


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