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الإندبندنت: السجن عام لسعودى وزع ملصقات ضد ولاية الرجل على المرأة

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الإندبندنت: السجن عام لسعودى وزع ملصقات ضد ولاية الرجل على المرأة الإندبندنت: السجن عام لسعودى وزع ملصقات ضد ولاية الرجل على المرأة

>كتبت نورهان مجدى

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه تم الحكم بالسجن عام على رجل سعودى بعد أن دعا لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة فى المملكة العربية .

 

وتم إلقاء القبض على الرجل بينما كان يضع ملصقات داخل العديد من المساجد وقال إنها ضمن حملته "لتوعية المواطنين"، بعدما وجد أن قريبات له يواجهون ظلما على يد ذويهم".

 

ونقلت الإندبندنت عن صحف سعودية قولها إن الرجل تم تغريمه 30 ألف ريال سعودى بعد إدانته بـ"التحريض على إنهاء الوصاية على النساء".

 

وينص القانون السعودى على أن جميع النساء يجب أن يكن لهن ولى أمر، عادة ما يكون الزوج أو الأخ، الذى يعطيهم الإذن للدراسة، والسفر إلى الخارج والزواج.

 

وأورد تقرير عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول الولاية الذكورية أنه يتم التحكم فى حماية المرأة من قبل الرجل منذ ولادتها وحتى الموت فى المملكة العربية السعودية، على حد قول الصحيفة.

 

وعلى الرغم من الإصلاحات المحدودة فى عام 2009 و2013 للحد من سيطرة الرجل على المرأة، التى تضمنت تجريم العنف الأسرى وإلغاء طلب الإذن لعمل المرأة، تشير "الإندبندنت" إلى أن نظام الوصاية لا يزال يطبق إلى حد كبير فى المملكة.

 


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