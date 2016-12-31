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انتشال ناقلة غارقة وإبعادها عن موانئ التصدير جنوبى العراق

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انتشال ناقلة غارقة وإبعادها عن موانئ التصدير جنوبى العراق انتشال ناقلة غارقة وإبعادها عن موانئ التصدير جنوبى العراق

>بغداد (أ ش أ)

انتشلت الفرق الفنية فى شركة نفط الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية الناقلة الغارقة "عمورية" من قاع البحر فى "شط العرب" وإبعادها عن موانئ التصدير جنوبى العراق.

وقال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى - فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن الناقلة تعد أحد الغوارق البحرية الكبيرة التى كانت تعيق مسار حركة الناقلات النفطية فى المياه الإقليمية العراقية منذ استهدافها وغرقها خلال حرب الخليج.

وأضاف: ان انتشال الناقلة اليوم وإبعادها عن مسار حركة الناقلات النفطية ومؤانى التصدير يعد انجازا فنيا يسهم فى تحقيق انسيابية ومرونة حركة ناقلات النفط فى موانىء تصدير النفط الخام العراقي.

ونوه وزير النفط العراقى بجهود العاملين فى شركة نفط الجنوب والجهات المساندة لها المشاركة فى عملية انتشال وإبعاد الناقلة عن مسارات حركة الناقلات النفطية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى أن وزارة النفط تعمل منذ سنوات على تنظيف مياه شط العرب ومحيط موانئ الصادرات من الغوارق والمخلفات الحربية رغم تعقيدات مثل هذه العمليات التى تتطلب اجهزة ومعدات وآليات خاصة، فضلا عن التكلفة المالية الكبيرة..وقال: إن العاملين فى قطاع النفط أصروا ساهم فى انتشال العشرات من الغوارق مما يساعد على تحقيق خطط وزارة النفط فى تحقيق أهدافها فى تنفيذ مشاريع تطوير موانىء الصادرات النفطية.


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