"التعاون الإسلامى" ترحب بخطاب جون كيرى حول عملية السلام

كتبت آمال رسلان

رحبت منظمة التعاون الإسلامى بخطاب وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، والذى طرح فيه رؤيته تجاه تحقيق السلام.

وثمن الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، ما تضمنه الخطاب من مواقف ومبادئ تؤكد خطورة سياسة الاستيطان باعتبارها غير شرعية، وتهدد رؤية حل الدولتين، والحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنشاء دولة فلسطين المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين.

وأشار الأمين العام إلى أن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت العربية عام ٢٠٠٢، وقمة منظمة التعاون الإسلامى فى ٢٠٠٥ ، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.



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