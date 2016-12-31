أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"التعاون الإسلامى" ترحب بخطاب جون كيرى حول عملية السلام

Google+ Print
"التعاون الإسلامى" ترحب بخطاب جون كيرى حول عملية السلام "التعاون الإسلامى" ترحب بخطاب جون كيرى حول عملية السلام

>كتبت آمال رسلان

رحبت منظمة التعاون الإسلامى بخطاب وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، والذى طرح فيه رؤيته تجاه تحقيق السلام.

وثمن الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، ما تضمنه الخطاب من مواقف ومبادئ تؤكد خطورة سياسة الاستيطان باعتبارها غير شرعية، وتهدد رؤية حل الدولتين، والحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنشاء دولة فلسطين المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين.

وأشار الأمين العام إلى أن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت العربية عام ٢٠٠٢، وقمة منظمة التعاون الإسلامى فى ٢٠٠٥ ، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

 

 


>  

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365