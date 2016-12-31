"تموين" القليوبية: توريد 400 طن أزر تموينى و2 طن زيت للأسواق

القليوبية - حسن عفيفى

قال المهندس إبراهيم عبد الظاهر وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 400 طن أزر تموينى، و2 طن زيت إلى مخازن المديرية لتوزيعها على بقالى التموين.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات له اليوم، أن اجمالى المساحة المنزعة بالقمح عام 2016 بغلت 54000 فدان ، فيمع يبلغ إجمالى ما تم توريده 2 مليون ونصف طن قمح، مشيراً إلى أن رصيد السكر الاستراتجى بالمحافظة وصل إلى 11304 طن، نافيا وجود اى نقص أو ازمة فى صرف السلع التموينية خاصة السكر التموينى.

وأشار عبد الظاهر إلى أنه على تواصل يومى مع محافظ القليوبية لمواجهة أى ازمات طارئة للسكر أو أى منتجات غذائية أخرى من خلال غرفة عمليات موجودة على مدار 24 ساعة، مضيفاً انه تم امداد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية باحتياجاتها من السكر والسلع المتنوعة من خلال المجمعات الاستهلاكية بها وذلك بأسعار من 15% إلى 30% تقل عن مثيلتها فى الأسواق.