الأرصاد: الطقس شديد البرودة على أنحاء البلاد غدا..وأمطار غزيرة شمالا

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد ، طقس شتوى شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة جنوبا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد و تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل المشالية الغربية متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والبحرين المتوسط والاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف وأما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 8 15

الإسكندرية 6 15

مطروح 5 13

بورسعيد 9 16

دمياط 9 16

بلطيم 8 15

الإسماعيلية 6 16

السويس 7 16

العريش 4 15

نخل 1 13

طابا 3 14

الطور 7 18

مرسى علم 12 19

الغردقة 11 19

شرم الشيخ 13 19

رفح 3 15

كاترين 2 12

سيوة 8 13

المنيا 5 15

الفيوم 6 15

رأس سدر 7 18

أبوسمبل 9 20

وسط الدلتا 8 15

أسيوط 5 15

سوهاج 6 16

الأقصر 7 19

أسوان 8 19

شلاتين 16 23

حلايب 18 21

الوادى الجديد 7 17

قنا 7 19

نويبع 12 18

السلوم 3 13