وزير الداخلية مهنئا السيسى بالعام الجديد: سندعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد .

وجاء بالتهنئة: يسرنى مع حلول العام الميلادى الجديد، أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .. إننا نستقبل العام الميلادى الجديد بكل الإيمان واليقين فى مستقبل مشرق حافل بالجهد والبناء يدفعنا بكل ثقة واعتزاز نحو دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية، سائلين المولى العلى القدير أن يُبارك جهودكم، وأن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة، وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقيات تهنئة لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة والقيادات الأمنية والضباط والأفراد.