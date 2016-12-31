حسام البدرى يطلب تقريرا طبيا شاملا عن لاعبى الأهلي

كتب فتحى الشافعى

طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من خالد محمود، طبيب الفريق، تقريرا طبيا شاملا عن اللاعبين، خلال المرحلة الماضية، على أن يشمل التقرير تقييما شاملا للحالة الطبية لكل لاعب بالفريق، ومدى استجابة كل منهم لبرامج التغذية التى يحددها هانى وهبة طبيب التغذية.

وأنهى الأهلي الدور الأول للدورى مُتصدراً للمسابقة برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على الزمالك مساء أمس الأول، الخميس، فى ختام الدور الأول، ويحصل الفريق على راحة لمدة ثمانية أيام قبل بدء الاستعداد للدور الثانى والسوبر المحلى أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل.