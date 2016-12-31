رانيا علواني ضيفة أولي حلقات بتوقيت القاهرة علي NILE TV

كتبت- إنجي لطفي

في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لقناة النايل تى فى، ينطلق في الرابعة عصر غدا الأحد البرنامج الجديد بتوقيت القاهرة Cairo Local Time ، كبرنامج تفاعلي يستخدم معطيات التكنولوجيا من خلال سكايب والاتصالات الهاتفية المباشرة وكذلك يتفاعل من والى الجماهير عبر حسابات البرنامج عليى فيسبوك وتويتر وانستجرام.

تقدم الحلقة الأولي مني مصيلحي وتبدأ بجولة إخبارية محلية تعكس جوانب الحياه المختلفة في مصر وترصد حصاد 2016 في مختلف المجالات تليها فقرة المجلة السياحية تعليق عبير متولي وكذلك المجلة العسكرية تعليق ياسمين القفاص ثم تأتي فقرة الضيف وتستضيف الحلقة الاولي البرلمانية رانيا علواني حيث تتحدث عن الشباب في البرلمان يتخللها تواصل هاتفي مع النائب الشاب محمد فؤاد كما يتم عمل سكايب اخر مع أمنية عبد القوي لاعبة المنتخب المصري أبطال العالم في الاسكواش.

تتضمن الحلقة فقرة أخبار في ارقام عن أهم الأرقام في 2016

بتوقيت القاهرة فكرة واشراف فني أحمد عبد العليم قاسم رئيس تحرير داليا عبد الجواد اعداد هاله فكري بروديوسر أحمد حسن إخراج أحمد عبد المقصود