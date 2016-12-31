غدًا.. الستات مايعرفوش يكدبوا يستضيف حنان مطاوع على CBC

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة CBC وذلك يوم غد الأحد في تمام الثالثة عصرا.

وتكشف حنان مطاوع خلال الحوار عن رحلتها الفنية وكيف تراها وما أبرز التحديات التي واجهتها خلالها وكيف تغلبت عليها كما تتحدث عن رؤيتها للعالم الفني الآن وتقييمها لحالة السينما والدراما في مصر.

وتتطرق الفنانة أيضا عن أدوارها التي قدمتها وتميزت فيها خاصة مسلسل “ونوس” الذي عُرض رمضان الماضي وتكشف عن الجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة وسط حديث خاص عن حياتها الخاصة والعاطفية والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحواء.

وفي فقرة أخرى من البرنامج تحل هنادي هاني مهنا ضيفة في فقرة المطبخ.