الليلة.. عمرو عبد الحميد يغادر سكاي نيوز عربية

كتبت – إنجي لطفي

يودع الإعلامي عمرو عبد الحميد، شاشة سكاي نيوز عربية، حيث أن الليلة أخر حلقات برنامجه “حوار القاهرة” موضحا أنه يستعد لتجربة جديدة.

وقال عمرو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي،

“أخر يوم في 2016 يصادف بث الحلقة الأخيرة بالنسبة لي في برنامجي الأسبوعي “حوار القاهرة ” على سكاي نيوزعربية .

وأضاف عبد الحميد: “تجربة رائعة بدأتها في أكتوبر 2014 حينما تشرفت بترشيحي من إدارة القناة لهذه المهمة، التي تزامنت مع عملي حينها في ” الحياة اليوم ” ثم ” البيت بيتك “..قرابة 100 حلقة ناقشت خلالها معظم القضايا المحلية والبعد المصري في القضايا الإقليمية من القاهرة وعواصم عربية وعالمية.

وتابع: “العديد من وزراء وخبراء ونواب وحقوقيين ودبلوماسيين ومسؤولين في شتى القطاعات حلوا ضيوفا على ستوديو البرنامج، لكن الأكثر امتاعا بالنسبة لمن يعشق العمل الميداني مثلي هي تلك الفقرات الخارجية التي أخذتني إلى مختلف الأحياء في القاهرة ومحافظات أخرى مثل: كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية وغيرها”.

وأوضح مئاتٌ من المصريين يمثلون جميع الفئات الاجتماعية والمراحل العمرية وجدوا في كاميرا “حوار القاهرة ” فرصة لإيصال صوتهم وعرض مشاكلهم واقتراحاتهم وتسليط الضوء على أفكارهم وطموحاتهم..بالطبع كان الأمر يرافقه مشقة التصوير في الشارع التي يعرفها ، والزملاء المراسلون، و التي سرعان ما ينسونها لحظة بث إنتاجهم على الشاشة!.

وأكد عبد الحميد قائلا: “أعتز بعملي في “سكاي نيوز عربية ” التي كنت ضمن فريقها المؤسس عند الانطلاق من أبوظبي في 2012، ولولا تجربة جديدة أستعد لخوضها وتستغرق معظم أيام الأسبوع لواصلت “حوار القاهرة ” بكل سرور على شاشة هذه القناة الرائدة”.

وتوجه بالشكر للزملاء في إدارة القناة في أبوظبي، ولفريق مكتب القاهرة برئاسة سمير عمر، كما توجه بالشكر لرجب جلال رئيس تحرير البرنامج والزميل حسام مصطفى .