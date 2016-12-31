بدء صلاة الجنازة على ضحايا طاقم "طائرة باريس المنكوبة" بمسجد السيدة نفيسة

كتب رامى سعيد

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على ضحايا الطاقم الطائر للطائرة المصرية، رفات طاقم الطائرة التى سقطت فوق البحر الأبيض المتوسط بالحدود المصرية أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية، فى ١٩مايو الماضى، والذى وصل عددهم إلى 10 جثامين، فى مسجد السيدة نفيسة.

وتوافد عدد من أهالى وأسر الطاقم الطائر للطائرة المصرية، رفات طاقم الطائرة للمشاركة فى صلاة الجنازة المقامة بعد صلاة الظهر.

وكان قال أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية، إنه سيتم تسليم رفات طاقم ضيافة الطائرة المنكوبة، والتى سقطت فى البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس، اليوم السبت، وسيتم إنهاء إجراءات استخراج ودفن الرفات من مشرحة زينهم، وستقام صلاة الجنازة عليهم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، مشيرا إلى إن رفات الشهداء من الطاقم، والتى سيتم تسليمها، هم (ميرفت زكريا، وعاطف لطفى، وسمر عز)، بينما ستقام صلاة الجنازة على رفات الشهيدة (يارا هانى) بكنيسة العذراء بمدينة نصر الساعة الواحدة ظهرا اليوم، وتقام صلاة الجنازة للشهيد الطيار محمد شقير بمسجد الشيخ يوسف بالبدرشين بعد صلاة الظهر، والطيار محمد ممدوح فى مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

جدير بالذكر أنه سيتم تسليم رفات شهداء الطائرة المنكوبة من الركاب، إلى ذويهم، ابتداءا من اليوم حتى الثلاثاء، من مشرحة زينهم.