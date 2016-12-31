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رامي صبري: ربطي بعمرو دياب «لا يغضبني».. والهضبة قاللي «إنت فنان»

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كتبت- إنجي لطفي

أكد الفنان رامي صبري، أن ربط الجهور بيني وبين منذ ظهوره لا يغضبه، لأنه يشير إلى أن لديه شيء ما لكي يقارن بفنان كبير كعمرو دياب.

وتابع رامي، خلال خلال حواره ببرنامج “الجمعة في ” مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، أن الشاعر أيمن بهجت قمر صديقه، إلا أنه تعجب من تصريحاته التي اتهمه فيها بتقليد عمرو دياب “بستغرب لما حد يقابلني ويتكلم كويس ويطلع في الإعلام يقول كلام تاني.. ما إنت معاك رقمي كان ممكن تكلمني تقوللي”.

وتابع: “في حد مايحبش عمرو دياب؟ بقاله 30 سنة بيغني.. عمرو دياب متربع على عرش الأغنية في مصر.. التقيت به مرة في فندق وهو شخصية جميلة”.

وأوضح أنه سأل عمر دياب حول ما يشاع عن تقليده، فكان رد الهضبة: “قاللي أنت فنان وأثبت وجودك في سنوات قلية”.

وأضاف أن أي شخص ناجح يُحارب لكنه لا يرى سوى الموسيقى والجمهور، “أحب الموسيقى وأعمل بضمير وفي النهاية أرى تقييم الجمهور، لا ألتفت للإعلام والصحافة، لكني أحترم جميع الآراء”.

 يذكر، أن رامي يحتفل اليوم مع جمهوره بحفل رأس السنة بفندق رمسيس هيلتون.

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