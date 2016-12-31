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مصر للطيران تبدأ متابعة تسليم رفات الاجانب بالطائرة المنكوبة

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مصر للطيران تبدأ متابعة تسليم رفات الاجانب بالطائرة المنكوبة مصر للطيران تبدأ متابعة تسليم رفات الاجانب بالطائرة المنكوبة

أرشيفية

بدأت للطيران، اليوم السبت، متابعة إجراءات تسليم رفات طاقم طائرتها رقم MS804، التي سقطت في أعماق البحر المتوسط ١٩ مايو الماضي أثناء رحلة العودة من باريس إلى القاهرة، حيث تم تسليم الرفات من مشرحة زينهم لذوي وأهالي الضحايا وذلك بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، جاء ذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن النائب العام المصري.

ومن المقرر البدء غدًا الأحد في تسليم  تسليم رفات الضحايا الفرنسيين  والجنسيات الأخري .

وتجدد مصرللطيران مشاطرتها الاحزان لأهالي شهداء طائرة باريس ، داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان علي هذا المصاب الأليم .

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