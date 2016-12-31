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تأييد قرار التحفظ على أموال 33 متهمًا فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

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تأييد قرار التحفظ على أموال 33 متهمًا فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية تأييد قرار التحفظ على أموال 33 متهمًا فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامةاتهامهم بتشكيل دولية للاتجار في الأعضاء البشرية

وجاء منطوق الحكم “قضت المحكمة بتأييد امر المنع من التصرف في الاموال للمتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من ١ الى ٢٠ ،  ومن ٢٣ الى ٣٣، وتأييد المنع للمتهمين ٢١ و٢٢  دون مطلقاتهما”

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض .

لم يتم  احضار المتهمين من محبسهم، وحضر بعض المحامين نيابة عنهم.

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