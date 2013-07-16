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تعرّفي الى ساعات النجمات

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تعرّفي الى ساعات النجمات تعرّفي الى ساعات النجمات

تستحوذ الساعات على اهتمام النجمات بشكل لافت جداً، حتى تكاد لا تخلو أي إطلالة من إطلالاتهن من هذا الإكسسوار الفخم. ويختلف ذوق كل واحدة في اختيار التصميم المناسب لها، فنجد أن البعض يختار التصميم الكلاسيكي كـ"كايت وينسلت" Kate Winslet التي اختارت ساعة من "لونجين" Longines، والبعض الآخر يتجه الى اختيار التصاميم العصرية والشبابية كالنجمة "آشلي تيسدايل" Ashley Tisdale التي اختارت ساعة من "رولاكس" Rolex، في حين تسعى أخريات الى لفت الأنظار من خلال تصميم جريء ومتميز كـ"جوليان مور" Julianne Moore التي اختارت ساعة "سيربانتي" Serpenti من "بولغاري" Bulgari.
إليك بعض خيارات النجمات من عالم الساعات الراقية بالإضافة الى مجموعة من أحدث التصاميم. اطلعي عليها وأخبرينا برأيك.

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سيدتي